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BBC Türkçe

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son haftaya lider giriyor

A Grubu'ndaki 5. maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı ikinci yarıda Stoch ve Kjaer'in 2-0 yenen Fenerbahçe grupta liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe son maçında 8 Aralık'ta Rotterdam'da Feyenoord'la karşılaşacak.

24 Kasım 2016 23:53

UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'ndaki 5. maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-0 yenen Fenerbahçe puanını 10'a yükselterek grupta liderliğini sürdürdü.

İstanbul'daki maçın ilk yarısı golsüz bitti.

İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Fenerbahçe, 59. dakikada Slovak kanat oyuncusu Miroslav Stoch'un uzaktan güzel vuruşuyla öne geçti.

Daha sonra kullanılan bir duran topta, Danimarkalı stoper Simon Kjaer'ın kafayla attığı gol durumu 2-0'a getirdi.

Sarı Lacivertliler bu sonuçla grupta son maça lider girerken, 2 puanda kalan Zorya Luhansk turnuvadan elendi.

A Grubu'nda günü diğer Manchester United İngiltere'de Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Feyenoord'un Manchester United'ı yenmesi halinde Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantileyecek.

Grupta halen Feyenoord 7 puan ile ikinci, Manchester United ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda son maçlar 8 Aralık'ta oynanacak.

Deplasmanda, Fenerbahçe Feyenoord, Manchester United da Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek.

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