Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıktı

Spor Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu ikinci maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükselmeye hak kazandı.

Fenerbahçe, Sturm Graz ile Avusturya'da oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

İstanbul'da oynanan maçta, Fenerbahçe'nin golünü 32'nci dakikada yeni transferi Faslı Nabil Dirar atarken, Sturm Graz'ın golü ise 66'ncı dakikada Phillip Huspek'ten geldi.

Maçın son bölümlerine doğru iki takım da net fırsatları gole çeviremedi. Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın 85'inci dakikada çektiği şutta ise top direkten döndü.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak. Sarı-lacivertli ekip, kura çekimine seri başı olarak katılıyor.

Play-off turunda ilk maçlar 17 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turundan sonra gruplara geçilecek. Gruplarda, 22'si play-off turundan gelen, 10'u UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında elenen ve 16'sı doğrudan katılan ekipler olmak üzere toplam 48 takım mücadele edecek.

Grup kuraları ise 25 Ağustos'ta çekilecek.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor, doğrudan gruplara katılan takımlar arasında yer alıyor.

Sezonu dördüncü sırada bitiren Galatasaray ise ikinci ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımına elenerek, turnuva dışı kalmıştı.

İstanbul'daki Ülker Stadı'nda oynanan maçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Maçın başlamasına beş dakika kala stada gelen Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte şeref tribününden izledi.

Erdoğan'ın maça gelmesi nedeniyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.