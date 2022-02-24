Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc kadroda yer almadı. Belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil de Çekya deplasmanı için kadroya alınmadı.

UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de, sarı-lacivertlileri yalnız bırakacak.

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Kim Min-jae ise kadroda yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, genç futbolcular Arda Güler, Ruhan Arda ve Bora Aydınlık'a kadroda yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İlk 11'ler

Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Olayinka, Plavsic, Collins Sor

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun

Avrupa kupalarında 240. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Sadece Göteborg'u eledi

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe'de Çekya'ya götürülecek 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği isimler şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Aydınlık, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha"