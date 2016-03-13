Pereira: Patlama sonrası ilk ailemi düşündüm, bu şekilde devam etmeye değer mi bilmiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maç sonunda Türkiye'deki terör olaylarına duyduğu üzüntüyü dile getirirken patlama gerçekleştikten sonra ilk ailesini düşündüğünü söyleyerek, “Bu şekilde devam etmeye değer mi bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

Pereira, “Ben maçla ilgili konuşmayacağım bu akşam.Aileler acı çekiyor, insanlar acı çekiyor. Onlara başsağlığı diyorum. Hep savaş isteyen insanlar nasıl oluyor… Onlar ne düşünüyor ne istiyor anlayamıyorum. Ben olayı duyduğumda ailemi ve çocuklarımı düşündüm. Değer mi bu şekilde devam etmeye anlayamıyorum. İnsanlar ağlıyor aileler ağlıyor. Futbol konuşamıyorum bu ortamda. Umarım huzur gelir, barış gelir ülkeye, ondan sonra futbol konuşmaya başlarız” şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Kayserispor'u tek golle geçti. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçeli taraftarlar, Ankara'daki patlama nedeniyle uzun süre "Kalbimiz Ankara, seninleyiz Ankara" şeklinde uzun süre bağırdı.

"Maç, futbol hikaye"

Sarı-Lacivertliler'in file bekçisi Volkan Demirel, maç sonrası üzgün bir şekilde açıklamalar yaparken, "Fazla futbol konuşmaya gerek yok. Ankara'da bir bomba patlamış. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Maç, futbol bunlar hikaye. Önemli olan Türkiye. Başımız sağ olsun" demekle yetindi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü oyuna ikinci yarının başında giren Robin van Persie kaydetti. Sarı-lacivertli takımda Fernandao, 58. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 59'a yükselterek, maç fazlasıyla liderliği geri aldı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.