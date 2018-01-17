Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-1

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel

İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Oğuzhan (Dk. 81 Onur), Wellington, Zeki, Muhammed (Dk. 76 Cajic), Kubilay, Eslem, Ali, Kojic (Dk. 76 Halil), Zafer

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Yiğithan (Dk. 20 Skrtel), Hasan Ali, Mehmet, Oğuz, Samed, Alper, Aatif (Dk. 90 Serhat), Fernandao (Dk. 73 Giuliano)

GOL: Dk. 89 Giuliano (Fenerbahçe)

SARI KART: Onur (İstanbulspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler çeyrek finale yükselen taraf oldu. Fenerbahçe\'nin tek golünü 89\'uncu dakikada frikikten Brezilyalı yıldız Giuliano kaydetti.