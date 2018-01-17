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Spor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-1 Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Oğuzhan (Dk

17 Ocak 2018 01:26

İstanbulspor - Fenerbahçe: 0-1

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel
İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Oğuzhan (Dk. 81 Onur), Wellington, Zeki, Muhammed (Dk. 76 Cajic), Kubilay, Eslem, Ali, Kojic (Dk. 76 Halil), Zafer
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Yiğithan (Dk. 20 Skrtel), Hasan Ali, Mehmet, Oğuz, Samed, Alper, Aatif (Dk. 90 Serhat), Fernandao (Dk. 73 Giuliano)
GOL: Dk. 89 Giuliano (Fenerbahçe)
SARI KART: Onur (İstanbulspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler çeyrek finale yükselen taraf oldu. Fenerbahçe\'nin tek golünü 89\'uncu dakikada frikikten Brezilyalı yıldız Giuliano kaydetti.

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