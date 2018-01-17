Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Maçın tek golünü, 89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano kaydetti.
İSTANBULSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel
SAAT: 20:30
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 81 Onur Ergün), Kubilay Aktaş, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 76 Cajic), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak)
TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Yiğithan Güveli (Dk. 20 Skrtel), Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Chahechouhe (Dk. 90+2 Serhat Kot), Alper Potuk, Fernandao (Dk. 73 Guiliano)
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GOL: Dk. 89 Guiliano (Fenerbahçe)
SARI KART: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)