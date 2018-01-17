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Spor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

İstanbulspor, sürpriz yapamadı

17 Ocak 2018 01:36

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maçın tek golünü, 89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano kaydetti.


İSTANBULSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel
SAAT: 20:30

İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 81 Onur Ergün), Kubilay Aktaş, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 76 Cajic), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak)
TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Yiğithan Güveli (Dk. 20 Skrtel), Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Chahechouhe (Dk. 90+2 Serhat Kot), Alper Potuk, Fernandao (Dk. 73 Guiliano)
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GOL: Dk. 89 Guiliano (Fenerbahçe)
SARI KART: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)
 

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FenerbahçeİstanbulsporZiraat Türkiye Kupasıson 16çeyrek final

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