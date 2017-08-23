T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

Sarı-Lacivertlilerin turu geçmesi için karşılaşmayı 3 farkla kazanması gerekiyor İSTANBUL / DHA UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, yarın saat 20

23 Ağustos 2017 12:29

Sarı-Lacivertlilerin turu geçmesi için karşılaşmayı 3 farkla kazanması gerekiyor

İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, yarın saat 20.30\'da Ülker Stadyumu\'nda Makedonya temsilcisi Fc Vardar\'ı konuk edecek.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 2-0\'lık şok bir yenilgi alan Fenerbahçe\'de hedef, rakibi sarı-lacivertli taraftarlar önünde farklı mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına yazdırmak. 
YENİ HOCAYLA 2\'DE 2
Makedonya\'da oynanan ilk karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Goce Sedloski\'nin istifa etmesi sonucu takımın başına geçen Cedomir Janevski, Vardar\'ın başında çıktığı 2 maçı da kazanmayı başardı. İlk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Makedon teknik adam ve ekibi Fenerbahçe\'yi 2-0\'lık skorla devirirken, daha sonra ligde çıktığı Pobeda karşılaşmasını da 4-0 kazanmayı başardı. 
NASIL TUR ATLAR?
Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda aldığı 2-0\'lık yenilgi sonrasında sahasında oynayacağı karşılaşmada alacağı beraberlik, yenilgi ve tek farklı galibiyetlerde Avrupa\'ya veda eden taraf olacak. Fenerbahçe\'nin alacağı 2-0\'lık galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. Temsilcimiz, alacağı 3 farklı galibiyetlerde ise turu geçen taraf olacak. Karşılaşma Fenerbahçe\'nin 3-1\'lik galibiyetiyle sonuçlanırsa Vardar deplasmanda atılan gol kuralıyla turu geçen taraf olacak. 
MUHTEMEL 11\'LER
Fenerbahçe: Kameni- Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı- Mehmet Topal, Alper Potuk, - Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe, Mathieu Valbuena- Roberto Soldado
Vardar Skopje: Filip Gacevski, - Hovhannes Hambardzumyan, Darko Velkoski, Evgen Novak, Besir Demiri, - Boban Nikolov, Stefan Spirovski, - Tigran Barseghyan, Juan Felipe Alves Ribeiro, Dejan Blazevski, - Damir Kojasevic
HAKEM POLONYA FUTBOL FEDERASYONU\'NDAN
Ülker Stadı\'nda saat 20.30\'da başlayacak oynanacak olan karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak. Stefanski\'nin yardımcıları aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis\'in olacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Zbigniew Dobrynin üstlenecek.
AVRUPA LİGİ\'NDE GECENİN DİĞER MAÇLARI ŞÖYLE:
19:00 AEK Larnaca(Kıbrıs Rum Kesimi) - Viktoria Plzen(Çekya) (1-3)
19:45 Dynamo Kiev(Ukrayna) - Maritimo(Portekiz) (0-0)
20:00 Maccabi Tel Aviv(İsrail) - Rheindorf Altach (Avusturya) (1-0)
20:00 Oleksandria(Ukrayna) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)
20:00 Östersunds FK (İsveç)- PAOK(Yunanistan) (1-3)
20:00 Salzburg(Avusturya) - Viitorul Constanta(Romanya) (3-1)
20:00 FC Sheriff(Moldova) - Legia Warszawa(Polonya) (1-1)
20:00    Zenit St. Petersburg(Rusya) - Utrecht (Hollanda) (0-1)
20:30 Suduva(Litvanya) - Ludogorets Razgrad(Bulgaristan) (0-2)
21:00 AEK Atina(Yunanistan) Club Brugge(Belçika) (0-0)
21:00 Midtjylland(Danimarka) - Apollon Limassol(Kıbrıs Rum Kesimi) (2-3)
21:00 Skenderbeu(Arnavutluk) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-1)
21:00 Videoton(Macaristan) - Partizan Belgrade (Sırbistan) (0-0)
21:45 Athletic Bilbao(İspanya) - Panathinaikos(Yunanistan) (3-2)
21:45 Sporting Braga(Portekiz) - FH Hafnarfjordur (İzlanda) (2-1)
21:45 Marsilya (Fransa) - Domzale (Slovenya) (1-1)
21:45 Rosenborg(Norveç) - Ajax(Hollanda) (1-0)
21:45 Shkendija 79(Makedonya) - Milan(İtalya) (0-6)
22:00 Hajduk Split(Hırvatistan) - Everton (İngiltere) (0-2)
22:00 Kızıl Yıldız(Sırbistan) - Krasnodar (Rusya) (2-3) 
22:05 Austria Wien (Avusturya) - Osijek(Hırvatistan) (2-1)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SarıLacivertlilerinDHA UEFA Avrupa LigiFenerbahçeStadyumu MakedonyaFc VardarDeplasmandaUEFA Avrupa LigiHOCAYLATeknik Direktör Goce SedloskiCedomir Janevski VardarMakedonPobedaTUR ATLAR SarıLacivertliAvrupaTemsilcimiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24