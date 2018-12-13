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Spor

Fenerbahçe, Trnava deplasmanında moral arıyor

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma 23.00'te başlayacak

13 Aralık 2018 21:17

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı daha önceden garantileyen Fenerbahçe, gruptaki son maçında Sptartak Trnava'ya konuk oluyor. Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Grubu 2. sırada bitirmesi kesin olan sarı-lacivertlilerin tek hedefi, kazanarak ligdeki kötü gidişin ardından moral kazanmak. 

Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın, forma şansını az bulan isimleri maçta sahaya sürmesi bekleniyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.

İşte ilk 11'ler

Spartak Trnava: Chudy, Oaves, Toth, Gressak, Janso, Kulhanek, Ghorbani, Malecki, Grendel, Bakos, Jirka.

Teknik direktör: Radoslav Látal

Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani.

Teknik direktör: Erwin Koeman

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