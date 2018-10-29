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Spor

Fenerbahçe tribünlerinden tepki!

- 'Cocu istifa' tezahüratları - İsmail Kartal'a destek - Oyunculara ıslık Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 10'uncu hafta mücadelesinde sarı lacivertli tribünlerden tepki yağdı

29 Ekim 2018 01:23

- \'Cocu istifa\' tezahüratları
- İsmail Kartal\'a destek
- Oyunculara ıslık

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin MKE Ankaragücü ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 10\'uncu hafta mücadelesinde sarı lacivertli tribünlerden tepki yağdı.
Alınan ağır mağlubiyet ve puan durumunda takımın yer aldığı konum nedeniyle teknik direktör Phillip Cocu istifaya davet edilirken, sarı lacivertli futbolcular da yoğun ıslıklara maruz kaldı. Fenerbahçe taraftarı, MKE Ankaragücü oyuncularını oynadığı iyi futboldan dolayı alkışlarken, eski teknik direktörleri İsmail Kartal\'a da büyük destek gösterdi. İsmail Kartal da taraftara teşekkürlerini iletti.

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