Fenerbahçe tribün grubu Kill For You, “Kadıköy ve Bağdat caddesi bizim kırmızı çizgimizdir!” diyerek, Fenerbahçelileri cumartesi günü için saat 18.00’da Bağdat caddesi Şaşkınbakkal ışıklarda buluşmak için çağrıda bulundu.

Trabzonspor cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak. Bordo mavililer kaybetmezse şampiyon olacak.

KFY Tribün Sevdalıları’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyu ve tüm camiaların bildiği üzere Kadıköy ve Bağdat caddesi her zaman bizim kalemiz, mabedimiz ve namusumuz olmuştur. Yıllarca kazanılan bütün zaferleri el ele, kol kola, omuz omuza taraftarlarımız burada kutlamış, hiçbir şekilde de taşkınlığa mahal verilmemiştir. Ancak; altını çizerek belirtilmesi gereken bir husus var ki o da şudur! Kadıköy ve Bağdat caddesi bizim kırmızı çizgimizdir! Sadece kendi kutlu zaferlerimiz burada kutlanabilir, buranın sevinçleri de hüzünleri de sadece bize aittir. Bu vesileyle bizler "Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlar” olarak 30.04 Cumartesi günü saat akşam 18:00 itibariyle Bağdat caddesi Şaşkınbakkal ışıklarda yerimizi alacağımızı buradan bildiriyoruz. Bütün taraftarlarımızı da mabedimize kanuni sınırlar içerisinde sahip çıkmaya davet ediyoruz. Asıl olan her daim Fenerbahçe'dir.”