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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

14 Kasım 2018 19:02

İSTANBUL, (DHA) - 
Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman milli oyunculardan yoksun salonda core çalışmasıyla başladı. Antrenman sahada pas çalışması, hücum - defans organizasyonlarıyla devam etti. Sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
OTİZMLİ ÇOCUKLARDAN STAT ZİYARETİ
Otizmli ve down sendromlu öğrenciler bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'ni ziyaret etti. Öğrenciler, saha içini, soyunma odalarını görme imkanı bulurken müzede ise Fenerbahçe tarihi hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler son olarak Fenerium mağazasında bulunan Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü\'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.
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