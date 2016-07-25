Fenerbahçe: Trabzon'daki silahlı saldırıyı FETÖ'nün yapmış olma ihtimali yüksek

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "Trabzon'da futbolcularımız öldürülüyordu neredeyse. Araştırılırsa o saldırının altında da FETÖ örgütü çıkma ihtimali çok yüksek." dedi.

Hürriyet'te konuşan Mahmut Uslu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Trabzon'da futbolcularımız öldürülüyordu neredeyse... Araştırılırsa o saldırının altında da FETÖ örgütü çıkma ihtimali çok yüksek. Takım otobüsümüze ateş edildi... Bu konunun da devlet üzerine gitmeli. Altından neler çıkacağını tüm kamuoyu görsün..." Kısacası sarı lacivertli kulüp, Trabzon'daki saldırının ardında FETÖ örgütü olduğunu düşünüyor. Bu durumu açıkça dillendirmeleseler de bu konunun araştırılmasını istiyorlar.

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz sürecinde kendilerine, Balyoz, Ergenekon ve diğer bazı davalarda da yüzlerce askere yapılanların altında Fethullahçı paralel yapının bulunduğunu defalarca dile getirdiği son günlerde bir çok yorumcu tarafından belirtiliyor. Yıldırım'ın, bu konudaki açıklamalarından bazıları şöyle:

"Şike değil siyasi dava"

Yıldırım kendisini Emniyet'te ziyarete gelen avukat Rezan Epözdemir'den siyasi kitaplar isterken, operasyonun şike ile ilgisinin bulunmadığının ve siyasi olduğunun altını çizdi.

"Savcı Berk neler dedi"

Mehmet Berk'in savcılık sorgusunda kendisine, "Bunlar küçük operasyonlar. Öyle büyük operasyonlar yapacağız ki, sizden daha büyük ve güçlü kişilerin alındığını göreceksiniz" dediğini açıkladı.

"Memleket elden gidiyor diye anlatmıştım. Siz hala televizyonda, basında şikeden bahsediyorsunuz. Ne şikesi, ne şike davası; memleket elden gidiyor. Korkmayın, biz korkmuyoruz."

"Federasyonda paralel yapı"

"Federasyon yargılama yaptı, iki arkadaşımızı suçlu gördü. Çünkü paralel devlet TFF'de de var. O gün ilk oylamada bir şey çıkmadı. Sonra ikinci bir oylama yapıldı. Bu kez iki yöneticimiz ceza aldı."

"Hedef yalnız Fenerbahçe değil"

"Yapılanlar yalnız Aziz Yıldırım'a, F.Bahçe'ye değildir. Ülke barışına, vatansever gazetecilere, saygın emniyet ve şanlı TSK mensuplarına, bu toprakları vatan yapan tüm değerlere yöneliktir."