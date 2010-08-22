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Spor

FENERBAHÇE TRABZON'A GELDİ TRABZON (A.A)

22 Ağustos 2010 21:36

-FENERBAHÇE TRABZON'A GELDİ TRABZON (A.A) - 22.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçak ile Trabzon'a hareket eden sarı-lacivertli takım, kente ulaştı. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcular ve teknik direktör Aykut Kocaman ile fotoğraf çektirirken minik bir taraftar da Lugano'ya çiçek verdi. Sarı-lacivertli kafile, daha sonra otobüse binerek geniş güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı Novotel'e hareket etti.

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