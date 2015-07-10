Fenerbahçe, Trabzon saldırısındaki şüphelileri serbest bırakan hakimi Adalet Bakanlığı ve HSYK'ya şikayet etti

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'daki silahlı saldırı sonrası şüpheli şahısları serbest bırakan hakim Yusuf Aydemir'i, "avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavındaki usulsüzlük" nedeniyle görevden alındığı ve geçmişte sosyal medyada Fenerbahçe aleyhinde paylaşımlarında bulunduğu sebebiyle Adalet Bakanlığı ve HSYK'ye şikayet etti.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Nihat S. ile Emre A, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Sürmene Adliyesi'ne adliyeye sevk edilmiş, sonrasında da serbest bırakılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde 'avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavında usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle görevden alınan hakimler arasında yer alan Aydemir'in, geçmişte sosyal medyada Fenerbahçe aleyhine paylaşımlar yaptığı vurgulanarak şöyle denildi:

"4 Nisan 2015 tarihinde futbolcularımızı ve teknik heyetimizi taşıyan takım otobüsümüzün Trabzon’un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğramasının ardından göz altına alınan şüpheli şahısları serbest bırakan Hakim Yusuf Aydemir, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 'Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle görevden alınmıştır.

Bahse konu şahsın, her ne kadar kafilemize yapılan hain saldırıyla ilgisiz bir konudan görevden alındığını öğrenmiş olsak da, adı geçen şahsın sosyal medyada kulübümüzle ilgili önceki yıllarda yaptığı çirkin propaganda içeren paylaşımlarına tarafımızca tesadüf edilmiş ve kendisinin görevden alınması, silahlı saldırıya dair yapılan soruşturma ve faillerin ortaya çıkarılması konusundaki endişelerimizi arttırarak bizi haklı çıkarmıştır.

Bu şahısla ilgili olarak HSYK ve Adalet Bakanlığı’na bugün itibariyle gerekli şikayetler kulübümüz tarafından yapılmıştır."

Ne olmuştu?

Spor Toto Süper Lig'de 4 Nisan akşamı oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-1 galip geldiği Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-lacivertli kafileyi taşıyan Ufuk Kıran yönetimindeki 53 DE 618 plakalı otobüse, Karadeniz Sahil Yolu Sürmene mevkisinde silahla ateş açılmış, saldırıda otobüs şoförü Kıran yaralanmıştı.