Fenerbahçe, token ön satışından 268,5 milyon TL gelir elde etti

Fenerbahçe, Paribu ile yapılan ortaklık kapsamında yapılan token ön satışından 268,5 milyon TL gelir elde ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) token bildiriminde bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir."

175 milyon TL hasılat taahhüt edilmişti

Daha önce KAP'a yapılan ayrı bir açıklamada Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtilmişti.

Token'ın lansmanında Bloomberg HT'ye konuşan Paribu CEO'su Yasin Oral, 30 liradan 500 bin tokenın ön satışının tamamlandığını, 9 ay boyunca transfer edilmemesi koşuluyla 15 TL'ye satılan tokenların ise neredeyse tümünün satıldığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "İlgili kurumlar devletle çalışmalarını yapıyor. Eylül ayı gibi bir pilot bir uygulama gelmesi söz konusu" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç, regülasyon çalışmalarının Paribu gibi işbirliklerine fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtmişti.