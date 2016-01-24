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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan gazetecilere: Bana saygı göstermediniz ve bitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçta 3 puanı hak ettiklerini söyledi

24 Ocak 2016 23:54

Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, son maçların ardından olduğu gibi basın mensuplarından soru almama tavrını sürdürdü. Gazetecilerin bu yöndeki talebine olumsuz yanıt veren Pereira, "Sadece maçla ilgili konuştum. Bana saygı gösterilmedi. Bana saygı gösterilmezse biter" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçta 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "17 maç bize hiç penaltı verilmedi, sonunda hakemler bize de vermeye başladı. Bir penaltı netse bana göre verilmelidir" dedi.

İlk yarıda iki penaltı golüyle 2-0 öne geçtiklerini hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, "İlk yarıda iyi bir görüntü sergiledik. Zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktık. Beğendiğim bir takımla karşılaştık. Hocalarını ve takım halinde oyunlarını da beğeniyorum. Hocaları tutkusunu takıma aktarıyor" diye konuştu.

İkinci yarıya gol yiyerek başladıklarını belirten Pereira, şunları kaydetti: "Böyle goller yememeliyiz. Karşılaşma 2-1'e geldikten sonra aynı rahatlığımız kalmadı. Kazanmaya ihtiyaç duyduğumuz için bazı sıkıntılar yaşadık. Sahamızdaki her maçımızı kazanmalıyız. Şu ana kadar 4 puan kaybettik. 

Vitor Pereira, son maçların ardından olduğu gibi basın mensuplarından soru almama tavrını sürdürdü. Gazetecilerin bu yöndeki talebine olumsuz yanıt veren Pereira, "Sadece maçla ilgili konuştum. Bana saygı gösterilmedi. Bana saygı gösterilmezse biter" ifadelerini kullandı.

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