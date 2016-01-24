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Spor

Gollerin tamamı penaltılardan geldi, Fenerbahçe Rizespor'u 2-1 yendi

Fenerbahçe, bu skorla üst üste 10'uncu resmi maçından da galibiyetle ayrıldı

24 Ocak 2016 20:07

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, karşılaşmanın üç golü de penaltılardan geldi. Fenerbahçe, bu skorla üst üste 10'uncu resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. 

Sarı lacivertlilerin gollerini Fernandao (Dk.29 ve 40), Çaykur Rizespor'un sayısını Sylvestre (Dk.47) attı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş'a 5, Galatasaray'a ise 13 puan fark attı.
 

FENERBAHÇE: Volkan-Şener, Alves, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Ozan, Volkan Şen, Markovic, Fernandao

ÇAYKUR RİZESPOR: Itandje, Orhan, Oboabona, Ertuğrul, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Koray, Sercan, Ahmet İlhan, Mehmet Akyüz, Deniz Kadah

 

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