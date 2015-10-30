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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira canlı yayını terk etti

Pereira: Taraftar benim arkamda. Biz çok daha iyi olacağız

30 Ekim 2015 00:19

Osmanlıspor'u Alper Potuk'un golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe'de Vitor Pereira, maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği demeçte bir soru üzerine sinirlendi ve yayını terk etti. Basın toplantısında ise "Ersun Yanal" sorusu üzerine de "Taraftar benim arkamda. Biz çok daha iyi olacağız" cevabını verdi.

Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:
 

'Galatasaray'ı yendiler, Trabzon'a 3 attılar'

 

Bu akşam zor bir rakiple karşılaştık. Deplasmanda olması bizi daha da zorladı. Hem Ajax hem de Galatasaray gibi iki zorlu maçın ardından bu akşam kolay değildi. Bizim için önemli bir maçtı. Galatasaray'ı yenmeyi başarmış, Trabzon'a 3 gol atmış bir takımı yenmek zor oldu ama büyük takım refleksini göstermeyi başardı. 

 

Yayını terk etti

 

Pereira, taraftarın kulübün eski teknik direktörü Ersun Yanal'ı istediği iddiasıyla ilgili olarak "Bana artık dalga geçer gibi sorular sormayın. Ajax ve Galatasaray maçında her şeyini veren bir Fenerbahçe var mıydı, yok muydu? Ben artık bu sorulardan çok sıkıldım" dedi. Pereira, bu açıklamaların ardından yayıncı kuruluş muhabirinin ikinci sorusuna izin vermedi ve yayını terk etti.


Pereria'nın maç sonu basın toplantısındaki açıklamaları: 

Taraftarın Ersun Yanal'ı istediği sorusu üzerine:

Bizim şu anda yapmamız gereken işimizi yapmak ve çalışmaya devam etmek. Ben eminim ki biz bu şekilde çalışmaya devam edersek sezon sonu kutlayacak çok şeyim olacak. Ben bu baskılara, bu spekülasyonlara alışığım, cevap vermek de istemiyorum. Ben taraftarlarımızın desteğini iç sahadaki son iki maçımızda gördüm. Onların sonuna kadar bizim arkamızda...

Nani'nin Ankara'ya getirilmemesi...

Nani'yi dinlendirmek için bu maça getirmedim. Fizik-kondisyonu iyi yönetmek gerek. Bu oyuncular robot değil. "Nani niye yok" diye bir basın toplantısı yapılsa, mantıksız olur. Biz bunları düşünüyoruz karar veriyoruz. Bu konu sağlık ekibinin alanı.

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