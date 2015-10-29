Fenerbahçe, Osmanlı deplasmanında tek golle güldü; 0-1

Fenerbahçe, Osmanlıspor deplasmanında Alper Potuk ile güldü. Son 4 Süper Lig maçında 1 galibiyet alabilen sarı lacivertliler, Nani'nin yokluğunda ilk 11 şansı yakalayan Alper'in nefis golüyle, 3 puanı cebe indirdi. Pereira'nin talebeleri bu sezonki 3. deplasman galibiyetini de 1-0 ile elde etti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle puanını 21'e yükselterek 2. sıraya yerleşirken Ankara temsilcisi üst üste 4. mağlubiyetini alarak 11 puanda kaldı ve 13. sıraya yerleşti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Orkun Aktaş

Osmanlıspor: Artur, Hakan Aslantaş (Dk. 56 Vrsajevic), Szukala, Uğur Demirok, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 76 Serdar Deliktaş), Musa Çağıran, Torje, Ndiaye, Erdal Kılıçaslan (Dk. 68 Umut Nayir), Umar

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Kjaer, Alves, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Markovic (Dk. 29 Fernandao), Diego, Alper Potuk (Dk. 88 Mehmet Topuz), Van Persie (Dk. 72 Meireles)

Gol: Dk. 52 Alper Potuk (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Hakan Aslantaş, Dk. 45+3 Musa Çağıran, Dk. 46 Ndiaye, Dk. 73 Uğur Demirok (Osmanlıspor), Dk. 89 Alves (Fenerbahçe)

Maç öncesi notlar

Webo hasret giderdi

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre Webo Osmanlıspor-Fenerbahçe maçında takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü eski arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.

Osmanlı ile ilk kez

Fenerbahçe, yeniden Süper Lig'e çıkınca Osmanlıspor adını alan Ankara ekibiyle ilk kez karşılaştı. Eski adı Ankaraspor olan ekip stadının adını da Osmanlı Stadyumu olarak değiştirmişti. Fenerbahçe, Ankaraspor ile ise daha önce süper ligde mücadele ettiklerinde karşı karşıya gelmişti.

Başkan maça gelmedi

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Osmanlıspor ile oynanan maça gelmedi. Maçtan bir önceki gece takımla beraber olmasına rağmen maça gelmeyi tercih etmeyen Aziz Yıldırım İstanbul'a döndü.

Pereira'dan zemin kontrolü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira stada gelir gelmez ayağının tozuyla zemin kontrolü yaptı. İdari menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte sahanın çeşitli yerlerinde zemini kontrol eden Portekizli teknik adam Çetinkaya ile de uzun süre sohbet etti.

12 numara yerinde

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını Osmanlıspor deplasmanında yalnız bırakmadı. Biletlerin 105 lira olmasına rağmen kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Sarı-Lacivertliler futbolculara 90 dakika destek verdil