Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Beşiktaş karşısında galibiyetten emin

Spor Toto Süper Lig'te şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Fenerbahçe, yarın Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, “Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz” derken, oyunculardan Mehmet Topal, “3 puana odaklandık”, Luis Nani, “Hırsımızla ligi ve bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstermeliyiz” dedi. Kaptan Volkan Demirel de, “Derbilerde herkese üstünlüğümüz var!” yorumunu yaptı.

Vitor Pereira, sezonun en önemli maçını oynayacaklarını belirterek, “İlk yarıdaki maçı unutmadım. Kazanmamız gereken maçı malesef hakem hatalarıyla kaybettik. Sahamızdaki bu önemli karşılaşmayı kazanarak hem rövanşı alacağız hem de liderliği maç fazlasıyla ele geçireceğiz. Rakibimiz şu anda lider. Ancak biz, saha ve seyircimiz önünde neler yapabileceğimizi oynadığımız karşılaşmalarda sergilediğimiz performansla gösterdik. Oyuncularım ve ben bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Luis Nani: Kenetlenmemiz gerek

Kanarya’nın Portekizli yıldızı Nani, Beşiktaş’la şampiyonluk yarışına fazlasıyla etki edecek bir maç oynayacaklarını ifade ederek, “Derbinin, ligdeki gidişatı ve şampiyonluk yarışını fazlasıyla belirleyebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Her şeyimizi vermemiz gerekiyor. O karşılaşmada hırslarımızı, bu ligi ve şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstermemiz gerekiyor. Mücadele etmek ve koşmak zorundayız. Bu karşılaşmaya gerçekten çok iyi hazırlandık. 3 puanı istiyoruz” yorumunu yaptı.

Mehmet Topal: Tarihi bir maç



Fenerbahçe’nin kilit isimlerinden Mehmet Topal, “Rakibimize saygı duyuyoruz. Şu anda lider durumdalar. Bu karşılaşmada Beşiktaş’ı yenerek maç fazlasıyla da olsa liderliği ele geçirmek istiyoruz. Kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Ülker Stadı’nda çok iyi oynuyoruz. Şu ana kadar bizi kimse yenemedi. Bu derbiden de yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Biz Fenerbahçe gibi oynarsak her takımı yeneriz” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel: İddiamız sürecek





Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, “Derbiler önemlidir. Aynı zamanda şampiyonluk yarışı içinde; Beşiktaş maçı daha heyecanlı ve önemli. Biz saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. Zaten yılardır beri sadece Beşiktaş için de değil, diğer takımlara karşı da derbide üstünlüğümüz var. Bu üstünlüğümüzü devam ettirerek, hem galip gelmek, hem de şampiyonluk iddiamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.



Derbi mesaisi sürüyor





Kanarya, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Lokomotiv Moskova maçında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer isimler ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonları ile devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanın bir bölümünü, Asbaşkan İlhan Ekşioğlu ile Augsburg Derneği üyeleri de antrenmanın bir bölümünü izledi. Hazırlıklar, bugün 13.00’teki idmanla son bulacak ve takım derbi için kampa girecek.