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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kadroyu bozmayı düşünmüyor

Pazartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kadro netleşiyor

28 Şubat 2016 10:30

Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in son oynanan Gençlerbirliğimaçında sahaya sürdüğü kadroda herhangi bir bir değişiklik yapması beklenmiyor. Hafta boyunca yaptırdığı taktik antrenmanlarda Güneş, Gençlerbirliği maçının ilk 11'ni as takım olarak denedi.

Gençlerbirliği maçında sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan Gökhan'ın derbi mücadelesine de yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın kanatlarında Olcay Şahan veRicardo Quaresma görev yapacak.

Hafta boyunca oyuncularıyla toplantılar yapan Şenol Güneş'in özellikle üzerinde durduğu konu, oyun disiplini oldu. Deneyimli çalıştırıcı oyuncularının ilk düdükten itibaren belirlenen taktiğe uygun şekilde oynamalarının önemini vurgularken, maç boyunca öğrencilerinin sakin kalması gerektiğinin altını çizdi.

Eurosport'taki habere göre, stoper hattında görev yapacak olan Marcelo ve Alexis ile özel görüşmeler yapan Güneş, siyah-beyazlı formayla ilk kez derbi maçına çıkacak iki oyucundan da tecrübelerini sahaya yansıtmasını istedi. Oyunun ilk dakikalarında Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajıyla baskı kurmaya çalışacağını belirten Şenol Güneş, özellikle rakip savunma beklerinin oyuna katılımlarına engel olunmasını tutulmasını istedi.

Yönetim kurulu derbi galibiyeti halinde dağıtılacak primi büyük oranda belirledi. Kadıköy'den 3 puan kazanılması halinde 40'ar bin Türk lirası prim ödemeyi planlayan yönetim, skora göre bu rakamı arttırmayı da düşünüyor.

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