Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Yarıştan kopmak için vazgeçmek gerekir"

\"Maçı koparacak duruma getirdik ancak pozisyonları değerlendiremedik\"

\"Bu kadar zor bir maçta hakeme yüklenmek insafsızlık olur\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Galatasaray ile berabere kaldığı mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesine bakıldığında, en büyük dertlerinin 8 puanlık farkı indirmek olduğunu söyleyen Kocaman, \"8 haftada oluşmuş 8 puanlık farkı indirmek ilk hedefimizdi. Bu maçı bir fırsat olarak görüyorduk. İki takımın da birbirlerine karşı üstün yanları var, zaafları var. İki taraf da birbirlerinin zaaflarına çalıştı\" dedi.

\"MAÇI KAZANACAK DURUMA GELDİK\"

İlk yarıda öne geçecek fırsatları yakaladıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Maçı koparacak duruma getirdik ancak pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıdaki amacımız, bu ritmi sürdürmekti. Rakibin zaaflarını biraz daha gördükten sonra daha iyi oynamak istiyorduk ama olmadı. Galatasaray ritmi daha iyi tuttu elinde. Kırmızı karta kadar bizim zaaflarımızı değerlendirdiler. Kırmızı karttan sonra oyun tamamen bize geçti ama gerekeni yapamadık. 0-0\'lık eşitlik, sevinebileceğimiz bir sonuç değil\" diye konuştu.

\"BU KADAR ZOR BİR MAÇTA HAKEME YÜKLENMEK İNSAFSIZLIK OLUR\"

Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili yorum yapan Kocaman, \"Bu kadar zor bir maçta biraz da olsa hakemlere yüklenmeye çalışmak büyük insafsızlık olur. Çok zor bir ortam. Bunlar, bizim stadımız, Beşiktaş\'ın stadı için de geçerli. Genel olarak şu var, benim ayağımdan top taca çıksa da, rakibe vermesin bana versin algısı var. Bizim aleyhimize çok net hatalar vardı. Şu ortamı görünce anlamaya çalışıyorum. İki taraf adına da kötü yönetim. Attığımız gol gri. Penaltı pozisyonu, yine gri. Galatasaray\'ın aleyhine yapılan hatalar için de böyle. Çok ortada kararlardı. Genel hakemlik tartısı olarak bakıldığında, kafasında bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu. Oyunun akışına bırakmaya çalıştı. Hepimiz kendimiz için bir şey istiyoruz. Ritim kaçıyor doğal olarak. Bu ortam, Türkiye ortamı. Sadece Galatasaray\'la alakalı değil. bu çok kolay değil. Akhisar maçında daha 5\'inci dakikada Bülent Yıldırım\'ın aman Fenerbahçe lehine hata yapmayayım dediği net gözüküyordu. Ama bugünkü hakem lehimize ve aleyhimize de verdi. Ben o pozisyona gol derim, Galatasaraylılar değil diyebilir. Herkes haklıdır bu konuda\" dedi.

\"KIRMIZI KARTTAN SONRAKİ SÜREYİ ANLAMSIZCA HARCADIK\"

İlk yarıda Galatasaray\'ın kendilerini duran toplarla hırpaladığını söyleyen Kocaman, \"Bu beklediğimiz bir şeydi. Oyun kalitesi olarak baktığımızda, öne geçme açısından şanslar yakaladık, değerlendiremedik. Kırmızı karttan sonraki periyodu anlamsız şekilde harcadık\" diye konuştu.

Oyuncu tercihleri ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, \"Ritmi yakalamaya, enerji artırmaya ihtiyacımız vardı. Sayısal eşitlik devam ederken, topu biraz daha önde tutacak isimlere ihtiyaç vardı. Galatasaray da iyi geliyordu. 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen bizdeydi\" ifadelerini kullandı.

Giuliano\'nun oyunda kalması ile ilgili görüş bildiren Aykut Kocaman, \"Giuliano, geldiğinden beri bu takıma güç katan oyunculardan biri. Oyun bilgisi, kalitesi çok çok iyi. Sahada olmasının temel nedeni de bu. Zaman zaman olumsuzluklar olacaktır ki bugün öyle olduğunu sanmıyorum. Geri dönüşlerde takımı tamamladı, en önemli elemanlarımızdan bir tanesiydi\" şeklinde konuştu.

\"RAKİPLERİN PUAN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ\"

Galatasaray ile aralarındaki puan farkı ile ilgili de konuşan Kocaman, şunları söyledi:

\"Puan ortalamamızı yükseltmeye çalışacağız. Rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz. Galatasaray\'ın puan ortalaması düşecektir. 3 puanlı sistemde, Galatasaray 2.06 ortalamada. Fenerbahçe ise 2.08. Doğal bir durum bu. Maç öncesine baktığımızda 8 maçta 14 puan iyi değildi. Oyun kalitemiz yukarı çıkacak, skor kalitemiz de artacak. Yabancı sayısının artmasından sonra, tüm takımlar kadrolarını iyi güçlendirdi ve güçlü kadrolar var. bizim bu kayıplarımız da, biraz daha az olmalıydı ama rakiplerimiz de aynı rakiplerle oynayınca normale dönecektir puan ortalaması. Bizim de maç kazanma ortalamamızı yükseltmemiz gerekiyor. İki takım, 100 yıldır 100\'lerce kez karşılaştı, 10larca kez birbirlerine yenildi. Yenmemiz kadar yenilmemiz de mümkündü. Zaten bazı şeylerden dolayı kulübün üstünde negatif algı var. Koptu, kırıldı deniyor. Kırılma olması için, vazgeçmen gerekir. Bugün mağlup da olsak, kesinlikle yine yarışın içerisinde olacaktık. İnancımı hiç kaybetmedim. Galibiyet olsaydı, biraz daha hızlanacaktık. puan farkının devrenin sonuna kadar azalacağının inanıyorum. Bu bir tahmin. İkinci devre çok daha güçlü bir şekilde başlarız. Sıkıntılar olduğunun farkındayım ama saha içinde iyileşeceğiz.\"

Kocaman son olarak rakip kulübeyle arasında geçen atışmalar ile ilgili olarak, \"Yıllardır bu işi yapıyorum, yıllardır kulübedeyim. Benim tarzımda rakip kulübeyle iletişime geçmek yok, rakip kulübeye bakmam. İki maçtır rakip kulübelerden refleks geliyor. Biz de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aykut Kocaman açıklamalar

HABER: Ata SELÇUK - KAMERA: Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

22.10.2017 - Haber Kodu : 171022173

22.10.2017 - Haber Kodu : 171022172