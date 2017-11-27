Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: "Sezon öncesindeki hedefimiz ilk devreyi lider kapatmaktı"

\"Puan ortalamamızı şampiyonluğa yetecek hale getirmeliyiz\"

\"Maçı daha çok istedik\"

\"Buraya kazanmak için geldik ve kazandık\"

\"Bir karar standardının olması lazım\"

Deplasmanda Antalyaspor\'u Giuliano\'nun golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe\'de teknik direktör Aykut Kocaman, \"Rakiplerimizin ne yaptığıyla en azından şu anda ilgilenmeden, puan ortalamamızı önce doğal haline, arkasından da şampiyonluğa yetecek hale getirmemiz gerekiyor. Bu da galibiyetlerden geçiyor\" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor\'un ligdeki yeri, pozisyonu, oynadığı oyun ve kalitesiyle birbirine uyumlu olmayan bir takım olduğunu söyleyen Kocaman. \"Son derece güçlü oyuncularla kurulu iyi bir takımla oynadık. Tam da çıkış aradıkları bir maçta, bizim de artık içerideki galibiyetten sonra, bir bağlantı galibiyetine ihtiyaç duyduğumuz bir anda, çok zor bir maç oynadık. Oynayacağımız da belliydi. Zaten maç öncesi buna adaydı. Böyle bir maçı kazandığımız için son derece sevinçliyim. Futbolcu arkadaşları canı gönülden kutluyorum\" dedi.

\"MAÇI DAHA ÇOK İSTEDİK\"

Maçın başından attıkları gole kadar Antalyaspor\'un grup ve bireysel olarak oyunda etkinlik kurma çabalarının olduğunu belirten Kocaman, \"Maçı daha çok kazanmayı arzulayan taraftık. Bunu da devrenin sonunda başardıklarını İkinci yarıda temel hedefimiz skoru arttırabilmekti. Çünkü her an her şeyi yapabilecek bir takımla oynadık. Bunu yapmak için de son derece istekli bir takımla oynadık. İsmail\'in zamanlama hatasıyla verdiği pozisyona kadar olan süreç tamamen buna yönelik olarak arayışlarımız devam etti. Ancak, ondan sonra son haftalara, hem Kayseri maçı için, aynı zamanda Osmanlı maçı için de söyleyebilirim. Skoru arttırma istediği ile birlikte kazanılmış bir skoru koruma kaygısı biraz daha öne çıktı. Ataklarımız biraz daha doğru son pası vermekten uzak, biraz daha kontra ataklara doğru döndü. O andan itibaren oyunun kontrolü daha fazla Antalyaspor\'da idi. Onlar da girişimlerde bulundular ama bugün bizim adımıza herhalde sahada olan şeylerden bir tanesi, belki bu maçtaki verdiğimiz pozisyonlardan çok daha azını verdiğimiz, kalemize çok daha az şutun geldiği maçlardaki puan kayıplarımızın aksine, bugün total savunmamızın ve kaleci Volkan\'ın da biraz gününde olması, galibiyete doğru bizi götüren ana faktörlerden bir tanesi oldu. Bu geçiş maçını kazandığımız için son derece mutluyum\" ifadelerini kullandı.

\"BU BİR TERCİH SONUÇTA\"

Bir gazetecinin \"Geçen haftaki performansından sonra kamuoyunda Soldado\'nun ilk 11\'de oynaması gibi bir beklenti vardı. O tercihte sizi etkileyen nedir? Kazanan takımı bozmamak mıydı asıl düşünceniz?\" şeklindeki soruya Aykut Kocaman, \"Tabii ki iç dünyamdaki şeyleri söylemek durumunda değilim ama öbür taraftan bu bir tercih sonuçta. Bir de şöyle bir şey var. Rakip, bizim durumumuz, birçok şey yan yana geldiği zaman, oynaması son derece doğru tercihlerden bir tanesiydi. Bunu söyleyenlere hiçbir itirazımız yok. Ama öbür taraftan bir süreç var. Oyunun gidişatı var. Oynayan grup var. Diğer arkadaşlar var. Hepsini yan yana getirdiğimiz zaman böyle bir tercihin doğru olacağını düşündük. Genel cevabın dışında ayrıntılara girmememe müsaade edin lütfen\" diye konuştu.

\"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK VE KAZANDIK\"

Karşılaşma öncesinde Eto\'o ve Nasri gibi oyunculara önlem alacağız sözünün farklı anlaşıldığını belirten Kocaman, \"Geçen hafta da söylemiştim. Bunlara bu anlamda yanıt vermek istemiyorum. Maçtan önce söylediğim şuydu; son derece önemli oyuncuları var, dünya standardında. Özellikle bu oyunculara geçiş kolaylığı olursa sıkıntı yaratabileceklerini söyledim. Sadece Fenerbahçe\'ye değil dünyadaki her takıma karşı sıkıntı yaratabilirler. Öteki taraftan maç öncesi kurguladığımız şekilde, topu bu oyuncuların etrafından çevirebilirsek, bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Şimdi ne alakası var? Herkes bir şey söylüyor. Açıkçası şu oyunda böyle bir görüntü var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bu tip yorumları yapanlara bir şey denilmez. Böyle insanları aydınlatma şansım yok. Problem yok. Öyle derdimiz yoktu. Tam tersine buraya kazanmak için geldik ve kazandık. Önümüzdeki hafta ligdeki ezeli iki rakibimiz birbirleriyle oynayacak. Ama buradaki en önemli şey, Galatasaray\'ın puan ortalaması kadar bizim kendi puan ortalamamızın, eğer şampiyonluğuna oynayacak puan ortalaması doğru yürümemiz, bu galibiyetler onu sağlıyor. Bizim galibiyetlerle devam etmemiz lazım. Rakiplerimizin ne yaptığıyla en azından şu anda ilgilenmeden, şu anda puan ortalamamızı önce doğal haline, arkasından da şampiyonluk için yetecek hale getirmemiz gerekiyor. Bu da galibiyetlerden geçiyor. Bugün bunu elde ettik. Önce hafta içi Adana Demirspor ile oynayıp hafta sonunda Kasımpaşa karşılaşması ile biraz daha doğal halimize doğru dönüşü gerçekleştireceğiz\" dedi.

\"SEZON ÖNCESİNDEKİ HEDEFİMİZ İLK DEVREYİ LİDER KAPATMAKTI\"

Sezon öncesindeki hedeflerinin ilk devreyi lider kapatmak olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Üç puanlı sistemde puan farkının artması da ihtimal dahilinde, farkın kapanması da ihtimal dahilinde. Gerçekçi olmak gerekirse, ligin başındaki temel hedefim de buydu, devreyi önde kapatmak harika bir şey ama bu başka bir şey. Ama öbür taraftan da en azından liderle, kim olacaksa sezon başı itibariyle, bizim oyunu oturtma sürecimize göre, geçireceğimiz süreçte, en azından bir maçlık seviyeye indirmek ikinci devre bize avantaj sağlar diye düşündüm. Eğer bunu başarabilirsek, üstüne koyabilirsek, bizim için ikinci yarı adına umut verici vaat edebilir. Önce maç kazanmamız lazım. Önce puan ortalamamızı yukarıya çekip sonra rakipleri beklememiz lazım. Hemen havaya girmemize gerek yok. Şu an onun için ne puanımız yeterli ne de durumumuz buna uygun. Bizim ciddi bir şekilde maç kazanmaya devam etmemiz lazım. Bunu iki tane sonucu olacak. Bir tanesi puan ortalamamızı yukarıya çekeceğiz, ama en önemlisi bu sezon biraz daha kazanan takım duygusunu yakalamaya ihtiyacımız var\" açıklamasında bulundu.

\"BİR KARAR STANDARDININ OLMASI LAZIM\"

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili yorumlarda da bulunan Kocaman, \"Şunu da söylemem gerekiyor, bugünkü hakem özelinde söylemem gerekiyor, maçın içinde lehte aleyhte bir takım şeyler de var ama aynı pozisyonlarda bu kadar farklı kararlar inanılır gibi değil. Sezon başından beri aynı tipte hakemler hep aynı şeyleri yapıyorlar. Bizim kendimizi oyun ve davranış açısından geliştirmeye çalışırken, hakemlerin de en azından benzer pozisyonlarda, bugünkü hakem için söylüyorum bunu, en azından bir karar standardının olması lazım. Bugün sahada garip garip kararlar vardı. Aynı davranışı Antalyasporlu oyuncu yaparken farklı Fenerbahçeli oyuncu yaparken farklı. Zaman zaman Antalyaspor aleyhine de bunu söyleyebilirim. O an duruma göre enteresan kararları vardı hakemin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aykut Kocaman\'ın açıklamaları

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Haber Kodu: 171126156

Haber: Süleyman EKİN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)