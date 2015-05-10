Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, 'Lucescu geliyor' iddiasına ne yanıt verdi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde kalan 4 maçlarını kazanıp, rakiplerinin de puan kayıpları yaşayacağını düşündüğünü söyledi ve şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti. Kartal Mircea Lucescu isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak ise, "Fenerbahçe'nin kapısı dünyadaki bütün antrenörlere açıktır" dedi.

3-2'lik Medicana Sivasspor galibiyetini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Oyunun genelinde tamamen kazanmak isteyen bizdik. Sivasspor her takıma gol atabilecek bir takım. Kaliteli isimleri var. İlk devre vasat bir oyun sergiledik. Bunun karşılığında iki gol yedik. Ama gollerin ikisi de bireysel hatalarımızdan geldi. İkinci yarı maçı kazanmak için Webo değişikliğiyle başladık. Oyunun büyük bölümünde daha üstün oynadık. Attıklarımızdan daha çok pozisyonu kaçırdık. Kazanmamız gerekirdi. 3 puan aldık. İkinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor da iyi mücadele ettiler. Onları da mücadelelerinden dolayı tdebrik ediyorum" dedi.

Ntvspor’daki habere göre, ikinci yarıdaki değişikliklerle ilgili ise İsmail Kartal, "Bu oyuncularla yıllardır beraber çalışıyorum. Türkiye’deki bütün oyuncuları iyi tanıyorum. Her gün oyuncuların analizini yapıyoruz. Hangi oyuncu neler yapabilir, hangi teknik direktörün kafasından neler geçiyor, bunları iyi biliriz. Oyunu nasıl lehimize çevirebileceğimizi bilen bir insanım. Bugün bunlar tuttu, maçı kazandık. Bazen de hamleler tutmuyor. Ama bugün yaptığımız değişiklikler yerini tuttu. Karşılığında da maçı kazandık. Karşılığını almamız da mutluluk verici" diye konuştu.

"Şampiyonluk yolunda kritik olarak yorumlayabileceğiniz bir hafta var mı?" sorusuna İsmail Kartal, "Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Önümüzde 4 maç kaldı. Bu maçtan önce 5 maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz demiştim. Şimdi bir tanesini kazandık. Önümüzde 4 tane final maçımız var. 4 maçı da kazanıp, rakiplerin takıldığı maçlardan sonra şampiyon olacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

Kartal'a Lucescu sorusu!

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise, Rumen teknik adam Mircea Luecesu'nun adının Fenerbahçe ile anılmasından rahatsızlık duyup duymadığının sorulması üzerine, "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Fenerbahçe Kulübü, büyük bir camiadır. Fenerbahçe'nin kapısı dünyadaki bütün antrenörlere açıktır. Herkes buraya gelebilir, herkes çalışabilir. Sezon bitince herkes için hayırlısı neyse o olur" şeklinde konuştu.