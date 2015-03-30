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Spor

Yönetim açıkladı; Fenerbahçe'nin başına Lucescu mu geçecek?

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Lucescu hakkında çıkan haberlerin gerçek olmadığı belirtildi

30 Mart 2015 01:16

Fenerbahçe Kulübü, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile görüştükleri yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Lucescu hakkında çıkan haberlerin gerçek olmadığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı o açıklama...

"Daha önce resmi olarak yalanlamamıza rağmen, son dönemde ulusal ve yabancı basında Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile kulübümüzün görüştüğüne ve anlaştığına dair, ısrarla aynı haberler yer almaktadır.

Kamuoyunun söz konusu yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz."

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