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Spor

Fenerbahçe tarihi maçı kazandı

Avni Aker'deki son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti

27 Aralık 2016 00:47

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Avki Aker'de oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri 29. dakikada Fernandao, 40. dakikada Moussa Sow 67. dakikada Jeramain Lens'ten geldi. 

Fenerbahçe aldığı bu skorla puanını 31'e çıkararak dördüncü sıradaki yerini korudu.Trabzonspor da 11. sırada kaldı.

 

Avni Aker'de tribünler doldu

 

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. 
Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etmeye hazırlanan ve ligin ikinci yarısında maçlarını Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamayı planlayan bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile karşılaştı. 



1951 yılında açılan ve 1974-75 sezonunda Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ligdeki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Karadeniz ekibi, planladığı şekilde yeni stadına geçmesi halinde son karşılaşmasını da sarı-lacivertli takıma karşı oynamış olacak. 

Trabzonspor taraftarları, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda zorlu karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği Fenerbahçe taraftarının alınmadığı karşılaşmada, sadece misafir takım tribününde boşluk gözlendi. Tribünlerde yaklaşık 20 bin taraftar yer alırken, bordo-mavililer, bu sezon iç sahada en fazla taraftarın izlediği maçı oynadı. 

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