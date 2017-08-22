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Spor

Fenerbahçe taraftarları kararını verdi: Kanarya mı, boğa mı?

Sarı-lacivertli kulübün Espor branşında aldığı başarılar, 'sembol' tartışmasını da beraberinde getirdi

22 Ağustos 2017 16:01

'Boğa' sembolünü kullanan ve Ali Koç’un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Espor Kulübü'nün aldığı başarılı sonuçlar üzerine Twitter'da yapılan ve binlerce kişinin oy verdiği "Kulübün simgesi 'kanarya' mı olmalı 'boğa' mı" sorulu ankette yüzde 65'lik oranıyla 'boğa' 1'inci oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; bu yıl 5. kez gerçekleştirilen League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nde kupayı kaldıran sarı-lacivertli ekibin taraftarları, kulübün 'boğa' sembolünü kullanmasını yorumladı.

1907 Fenerbahçe Espor’un sembol olarak ‘boğa’yı kullanmasına dikkat çeken taraftar hesapları, “Sizce kulübümüz hangi sembolü tercih etmeli?” şeklinde soru yöneltti. Binlerce kişinin oy verdiği ankette ‘boğa’ yüzde 65’lik oranla 1., ‘kanarya’ ise 2. oldu.

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