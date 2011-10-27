Fenerbahçe taraftarları İnönü'yü bastı

T24 - Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Derbi maçın ilk dakikalarında, Fenerbahçeli taraftarların büyük bölümünün bir anda tribünlerin altındaki büyük kapıdan içeriye girmesi ortamı gerdi.



Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 12. dakikada Siamo ve 72. dakikada Almeida kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini 60. dakikada Alex ve 88. dakikada Cristian attı.



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Karşılaşma başlayana kadar Fiyapı İnönü Stadı'nda sarı-lacivertli takım için eski açık kale arkası tribünde ayrılan bin 600 kapasiteli yerde daha az sayıda taraftar yer aldığı, çok sayıda taraftarın da stat dışında bekletildiği görüldü.







Tribüne girenler aralıklarla ''Yönetim uyuma taraftarın dışarda'' şeklinde tezahürat yaparak, yöneticilerine mesaj gönderdiler.



Taraftarlar maç öncesinde şehitler ve Van depreminde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşu sırasında ise ''Taraftar girmeden maç başlamasın'' şeklinde tempo tuttu.



Karşılaşma başladıktan sonra 2. dakikanın içinde bu tribünün altındaki büyük kapının olduğu taraftan çok sayıda Fenerbahçe taraftarının koşarak büyük bir aceleyle tribüne doğru yöneldiği görüldü.



Fenerbahçeli taraftarların yarattığı durum bir anda statta atmosferi gererken, çevik kuvvet ekipleri eski açık tribünün olduğu bölüme doğru giderek taraftarları kontrol altında tutup, sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünlere yerleştirmeye çalıştı.



Söz konusu kapının stada bakan bölümündeki camlı bölümde zarar meydana geldiği görüldü.







Tribünde bu olay yaşanırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus maçı da durdurdu. Karşılaşma 3 dakikalık bir duraksamanın ardından yeniden başladı.



Fenerbahçeli taraftarların yarattığı bu duruma Beşiktaş tribünleri büyük tepki gösterdi. Protokol tribünün alt ve yan bölümündeki taraftarlar da Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir'e tepki gösterdi. Protokol tribününe doğru atılan bir yabancı madde nedeniyle sinirlenen Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, ayağa kalkarak taraftarlarını uyardı.



Tribünlerin gerildiği bu anda kapalı tribündeki Beşiktaş seyircisi ''Vali istifa'' şekline bağırdı.



Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların Fiyapı İnönü Stadı'nın demir kapılarından birini kırıp içeri girdiği iddia edildi.