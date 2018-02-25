FENERBAHÇE TARAFTARI VODAFONE PARK'TA

*Yaklaşık 2000 taraftar tribüne giriş yaptı

Haber: Serhan TÜRK - Kamera: Mustafa AKIN, İSTANBUL / DHA

Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park Stadyumu\'na ulaştı.

15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı\'nın önünden 15.00\'te hareket eden taraftarlar 1 saatlik yolculuğun ardından 16.00\'da Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada ulaştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar güvenlik tedbirleri altında tünelden stada getirilerek kontrollü bir şekilde stada alındı. Bu arada birbirlerini uyaran Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerde cam kırmayıp, maddi zarar oluşturmadılar.

Görüntü Dökümü: (SPOR BÜLTENİNDE GEÇİLECEK)

- Taraftarların otobüs içindeki görüntüleri, yolculuk anları

- Taraftarların stada ulaşmaları

- Tezahüratlar, güvenlik tedbirleri, detaylar

