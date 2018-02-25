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FENERBAHÇE TARAFTARI VODAFONE PARK'TA

  *Yaklaşık 2000 taraftar tribüne giriş yaptı Haber: Serhan TÜRK - Kamera:  Mustafa AKIN, İSTANBUL / DHA Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park Stadyumu'na ulaştı

25 Şubat 2018 19:28

 

*Yaklaşık 2000 taraftar tribüne giriş yaptı

Haber: Serhan TÜRK - Kamera:  Mustafa AKIN, İSTANBUL / DHA
Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park Stadyumu\'na ulaştı.
15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı\'nın önünden 15.00\'te hareket eden taraftarlar 1 saatlik yolculuğun ardından 16.00\'da Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada ulaştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar güvenlik tedbirleri altında tünelden stada getirilerek kontrollü bir şekilde stada alındı. Bu arada birbirlerini uyaran Fenerbahçeli taraftarlar otobüslerde cam kırmayıp, maddi zarar oluşturmadılar.

Görüntü Dökümü: (SPOR BÜLTENİNDE GEÇİLECEK)
- Taraftarların otobüs içindeki görüntüleri, yolculuk anları
- Taraftarların stada ulaşmaları
- Tezahüratlar, güvenlik tedbirleri, detaylar
 

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