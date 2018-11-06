Fenerbahçe taraftarı Koray'ın adı, evinin yakınındaki parka verilecek

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener\'in (22) adı, Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde evinin karşısında bulunan parka verilecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen hafta cuma akşamı oynanan karşılaşma öncesi tribünde kalp krizi geçiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, yaşamını yitirdi. Şener\'in cenazesi önceki gün Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Körfez Belediyesi, Koray Şener\'in adının ilçede yaşatılması için adım attı. Şener\'in isminin Yarımca Atalar Mahallesi\'nde bulunan evinin önündeki parka verileceği belirtildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sosyal medya hesabından \'son görev\' işaretlemesi ile yaptığı açıklamada, \"Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Körfezli hemşehrimiz Koray Şener kardeşimizin adını, ikamet ettiği evinin karşısında bulunan parka vererek ölümsüzleştireceğiz\" dedi.



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