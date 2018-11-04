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 Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi gasilhaneden alındı

  Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) DERBİ  maçında hayatını kaybeden Koray Şener'in cenazesi gasilhaneden alındı

04 Kasım 2018 13:42

 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) DERBİ  maçında hayatını kaybeden Koray Şener\'in cenazesi gasilhaneden alındı. 
Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener\'in cenazesini almak için sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet\'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener\'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmaIdı. Cenaze saat 11.00\'da düzenlenecek tören için Fenerbahçe Stadına götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

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