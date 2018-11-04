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Spor

Fenerbahçe taraftarı Koray için evinin önünde helallik alındı(2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in evinde alınan helalliğin ardından Körfez Mimar Sinan Cami'nde ikindi namazı kılındı

04 Kasım 2018 19:40

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener\'in evinde alınan helalliğin ardından Körfez Mimar Sinan Cami\'nde ikindi namazı kılındı. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Volkan Ballı, Vefa Küçük, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, AK Parti ve CHP Kocaeli Milletvekilleri, Fenerbahçe UNİFEB, Genç Fenerbahçeliler ile Galatasaray, Beşiktaş,Trabzon takımlarından birçok taraftar katıldı. Kocaeli Üniversitesi rektörü Sadatten Hülagü, üniversite içersindeki bir spor salonuna Koray Şener adı verileceğini söyledi. Kılınan cenaze namazının ardınan Şener\'in cenazesi Körfez İlimtepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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