Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal için Samandıra'da

Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal\'ın göreve gelmesi için Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplandı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın yeniden teknik direktörlüğe getirilmesini isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde bir araya geldi.

Sosyal medya üzerinden organize olan Fenerbahçe taraftarı, saat 20.00’de Fenerbahçe Samandıra Tesisleri önünde toplandı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde Ersun Yanal için yönetime çağrıda bulunan taraftarlar, kısa bir açıklamada bulundular. Yapılan açıklamada, \"Ersun Yanal\'ın takımın başına gelmesini istiyoruz. Çünkü Ersun Yanal\'ın 2013-2014 sezonunda oynattığı futbolu özledik. Ona haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Çok yanlıştı onun gönderilmesi. Şu an küme düşme hattında mücadele ediyoruz. Tarihimizin en kötü sezonunu yaşıyoruz. Bu taraftar bunu haketmiyor\" ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık bir saat boyunca tesislerin önünden ayrılmayan taraftar yolu kapatmak isteyince polis, gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından Fenerbahçe taraftarı tesislerin önünden ayrıldı.

