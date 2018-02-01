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Spor

Fenerbahçe taraftar gruplarından ortak mesaj

"Hep beraber yapacağız!" İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe taraftarı, futbol takımına destek olmak için bir bildiri yayınladı

01 Şubat 2018 21:42

\"Hep beraber yapacağız!\"

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe taraftarı, futbol takımına destek olmak için bir bildiri yayınladı. 
Tüm tribün gruplarının paylaştığı bildiriyle birlikte futbol takımına destek verilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Bildiride şu ifadeler yer aldı:
\"Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçıyla beraber, Fenerbahçemizin zorlu lig maratonunda 15 kritik maçı kalmıştır. Yarışta henüz hiçbir şey kaybetmediğimiz gibi, şampyionluğun en önemli adayları arasında yer almaktayız. Zafere giden yoldaki engelleri, oyuncularımızın motivasyonunu düşürerek ve saha dışı gündemleri tribünlere taşıyarak değil; ancak 90 dakika hep bir ağızdan takımımızın itici gücü olarak aşabiliriz.
Sezon içinde yaşanan türlü olumsuzluklara rağmen, önümüzde çok sayıda maç varken şampiyonluk yarışında iddialıyken, takımımız yukarı taşımak için gereken desteği vermek biz taraftarların asli sorumluluğudur. Takımımızın zorlandığı anlarda, çubukluyu terleten oyuncularımızın karşılarında durmak yerine arkalarında olarak galibiyetlere ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Bunun yanında, bizler Fenerbahçe\'nin aktif tribün grupları olarak, camiamızın saha dışı gündeminin tribünlere yansıtılmasını doğru bulmuyoruz. Bu yansımalar, şampiyonluk yolunda takımımıza hiçbir katkı sağlamamaktadır. Kulüp gündeminde yaşanan hiçbir şey, Fenerbahçe\'nin şampiyonluk yürüyüşünden önde tutulmamalıdır.
Fenerbahçe, tarihindeki tüm zaferlere taraftarının desteğiyle ulaşmıştır. Takım ile taraftar arasında kurulan kuvvetli bağlar, bu başarıların anahtarı olmuştur. Kalan maçlarda; Kadıköy\'de ve deplasmanda tribünleri doldurduğumuzda, şampiyonluk inancını sonuna kadar taşıdığımızda ve bunu takımımıza aşıladığımızda bu yarışta çok daha güçlü olacağız.
Geçtiğimiz üç ezonun ardından, bu sezon şampiyon olmak camiamızın en büyük ve öncelikli hedefi olmalıdır. Bunu ancak tepeden tırnağa bir araya gelerek, hep beraber yapabiliriz.\"

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