Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6\'ncı hafta maçında, perşembe günü Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Akhisarspor karşısında forma giyen futbolcular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleşen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Bu antrenmanla birlikte Spartak Trnava maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarın sabah saatlerinde Slovakya\'ya hareket edecek.

Teknik sorumlu Erwin Koeman ve bir futbolcu, yarın Stadion Antona Malatinsheko Stadı\'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, maçtan önceki son antrenmanını ise Stadion Antona Malatinsheko\'da gerçekleştirecek.

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