Fenerbahçe, Sosa transferini bitirdi

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen 35 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa, Fenerbahçe ile anlaştı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre anlaşma iki yıllık olacak.

Akşam saatlerinde Sosa transferiyle ilgili olarak açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Ben bitmemiş hiçbir transferi konuşmam. Josa Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız ama biz de sınırlı olan cephanemizi çok iyi kullanmak durumundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Kariyeri boyunca Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Sosa, Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş’ta forma giydi ve siyah beyazlılarla 2015-16 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Bir sezon Milan’da forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Trabzonspor’a transfer olan deneyimli orta saha 3 yıldır bordo mavili ekipte mücadele ediyordu.

Hem hücum, hem de savunmada etkili bir rol oynayan Sosa, 1 kez Almanya Süper Kupa, 1 kez Almanya Lig Kupası, 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğ yaşayan Sosa, Milan formasıyla da İtalya Süper Kupası’nı kazandı.