Fenerbahçe sonunu getiremedi!

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor Stadı'nda karşılaşan Osmanlıspor ve Fenerbahçe, 1-1 berabere kaldı.

Geçen hafta Kayserispor karşısında 90+3'te yediği golle 1 puana razı olan Fenerbahçe, bu kez 7. dakikasında Giuliano'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada 89'da Umar Aminu'ya engel olamadı ve Ankara'dan 1 puanla ayrıldı.

Paylaşılan 1'er puanın ardından 17 puana yükselen Fenerbahçe 6. sırada yer alırken, 8 puanlı Osmanlıspor 17. sıraya yükseldi.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Osmanlıspor başladı.

'6 Valbuena'nın kullandığı köşie vuruşunda karambolde kalan topa hiçbir Fenerbahçeli dokunamadı. Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırdı.

'7 Gol!! Ozan Tufan'ın çok şık asistinde Giuliano, köşeye yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

'9 Valbuena, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Alper Potuk.

'14 Editörün yorumu: Fenerbahçe, Giuliano'nun destek verdiği ve Isla'nın bindirme yaptığı sağ kanattan çok rahat atak geliştiriyor. Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor kalesine kolay şekilde geliyor ancak final dokunuşlarında istediği vuruşları gerçekleştiremiyor.

'19 Lawal'ın savunma arkasına gönderdiği etkili topta Umar Aminu topa yakındı ancak Volkan Demirel, ceza sahasını terk ederek topu uzaklaştırdı.

'21 Alper Potuk'u faullü hareketle düşüren Vrsajevic, maçtaki ilk sarı kartı gören oyuncu oldu.

'22 Umar Aminu ceza sahasında yerde kaldı. Osmanlısporlu futbolcular penaltı bekledi ve itirazda bulunan Josue, Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

'25 Umar Aminu, müthiş bir deparla Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldı. Nijeryalı golcünün açısını iyi kapatan Volkan, gol izni vermedi.

'26 Editörün yorumu: Bu dakikalarda Osmanlıspor da hücum yaparak oyuna dahil olmaya başladı. Başkent ekibi özellikle Umar Aminu ile pozisyonlara giriyor ve 3. bölgede ilk dakikalara göre topla daha fazla oynuyor.

Fenerbahçe'de Valbuena'nın zorunlu olarak oyundan çıkmasının ardından hücumlarda 'fark yaratacak oyuncu' eksikliği dikkati çekiyor.

'33 Editörün yorumu: Osmanlıspor'un baskısını orta alanda çok oyuncuyla kıran Fenerbahçe, oyun üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, sol kanatta Valbuena'nın eksikliğini ciddi anlamda hissetse de sağ kanattan çok rahat hücum yapıyor.

Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ileri çıkarak hücumlara destek verdiğinde oldukça verimli bir pas istasyonu oluyor.

'35 Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştirilecek. Sakatlanan Mauricio Isla'nın yerine Şener Özbayraklı oyuna girme hazırlığı yapıyor.

'36 Şener Özbayraklı, sakatlanan Isla'nın yerine oyuna dahil oldu.

'41 Dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin 9 faulüne karşın Osmanlıspor 1 kez faul yaptı. Ancak Başkent ekibinde Vrsajevic, yapılan tek faulden dolayı sarı kart görürken; Josue de itirazlarından dolayı sarı kartlı durumda.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçın ikinci yarısı, Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.

'50 Regattin, ceza sahası çizgisine çok yakın bir noktada Alper Potuk tarafından tehlikeli hareketle düşürüldü. Alper, müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü ve takımının haftaya Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı duruma düştü.

'54 Editörün yorumu: Osmanlıspor sık sık kontra deniyor ancak Başkent ekibi, ilk yarıda da olduğu gibi kontralarda sıkça ofsayta düşüyor.

'57 Fenerbahçe'de Luis Neto da sarı kart gördü. Portekizli savunmacı da Alper'in ardından bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

'63 Josue ceza sahası yayından şansını denedi. Arjantinli futbolcunun oldukça etkili gönderdiği şut, direği de sıyırarak auta gitti. Osmanlıspor gole çok yaklaştı.

'68 Sarı-lacivertli ekipte Şener Özbayraklı, Serdar Gürler'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

'70 Editörün yorumu: Fenerbahçe ikinci yarıda, ilk yarıda zaman zaman yaptığı şekilde 'vites artırmayı' başaramıyor. Sarı-lacivertli ekibin ikinci yarıda etkili herhangi bir pozisyonu yok. Ligin 17. sırasında bulunan ev sahibi Osmanlıspor, ikinci yarıda Fenerbahçe'den daha tehlikeli ataklar geliştirdi.

'71 Başkent ekibi ilk değişiklik hakkını kullandı. Osmanlıspor'da Regattin'in yerine Doukara oyuna dahil oldu.

'75 Osmanlıspor'da bir değişiklik daha yapılıyor. Josue'nin yerine Özer Hurmacı oyunda. (Özer'in, 'transferde usülsüzlük' nedeniyle henüz yürürlüğe girmeyen 6 aylık men cezası bulunuyor)

'77 Janssen maçtaki ilk şutunu çekti. Köşeye giden topta Osmanlıspor kalecisi Hakan Arıkan gol izni vermedi.

'79 Roman Neustadter, hızlı hücuma çıkmaya çalışan Thiago Pinto'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

'80 Vrsajevic'in ceza sahasına gönderdiği pozisyonda Umar Aminu yakın mesafeden şut şansı aradı ancak Fenerbahçe savunması, Nijeryalı golcüye şut imkanı tanımadı.

'85 Vrsajevic'in serbest vuruştan yaptığı ortada Numan kafayı vurdu, top direğe çarparak auta gitti! Osmanlıspor bir kez daha gole yaklaştı.

'86 Ev sahibi Osmanlıspor'da Lawal'ın yerine Sadeghian oyunda.

'88 Kariyerinin 600. maçına çıkan Volkan Demirel, kale vuruşunu yavaş hareketlerle kullandığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

'89 Gol!! Umar Aminu, Serdar'ın içeriye gönderdiği topa kale önünde dokundu ve skora dengeyi getirdi: 1-1. Golde Şener Özbayraklı'nın büyük hatası bulunuyor.

'90 Fenerbahçe'de Dirar'ın yerine Roberto Soldado oyuna dahil oldu.

Karşılaşma sona erdi.