Fenerbahçe Slimani'yi resmen duyurdu

Premier Lig'den Leicester City'nin golcüsü ile anlaşan Fenerbahçe, İslam Slimani'yi bir yıllık kiraladı. Slimani, Bursaspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda sarı lacivertli formayı giymişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Islam Slimani’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.



Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.



Slimani’ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!"

Slimani, Fenerbahçe - Bursaspor maçı öncesi sarı-lacivertli formayı giydi.