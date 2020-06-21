Fenerbahçe, Skrtel'e 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi yaptı!

Fenerbahçe, Martin Skrtel’in borcunu ötelemek veya taksitlendirmek için bulduğu formül Skrtel'den dönünce, sarı-lacivertliler 1.5 milyon Euro'luk ödemeye yapmak zorunda kaldı.

Sezon başı yönetimle ücret konusunda anlaşamayan ve sözleşme imzalamayan Skrtel, yaklaşık 1.5 milyon Euroluk alacağı için FIFA’ya gitmiş, bu parayı almaya hak kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, son ödeme gününden önce futbolcuyla temasa geçti, yüksek bir miktar olduğu için bunu bir ödeme takvimine sokmaya çabaladı. Ancak aylardır bekleyen Skrtel bu teklifi kabul etmedi.

Zaten mali anlamda ciddi sıkıntı içinde olan kulüp, pandemi sonrası daha da büyük bir kriz içine girdiği için bu kadar yüksek miktarı ödemekte zorlanıyordu. Üstelik, UEFA Kulüp Lisansı alabilmek için 30 Nisan’a kadar geçmişe dönük borçlarından kurtulmak veya imza almak zorundaydı.

Başakşehir araya sokulmak istendi

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, eski futbolcusunu bu konuda ikna edemeyince son çare olarak futbolcunun şu anki kulübü Medipol Başakşehir Yönetimi ile temasa geçti.

Turuncu-lacivertlilerden bu konuda destek bekleyen Fenerbahçeliler, oyuncunun uygun bir ödeme planı konusunda ikna edilmesini istedi.

Başakşehir devreye girip Martin Skrtel ile bu konuyu görüşse de sonuç alamadı. Kesin kararlı olan futbolcu kulübüne, "Siz karışmayın" diyerek bu konunun Fenerbahçe ile kendi arasında olduğunu ve uzun süredir de alacağı ödenmediği için mağdur olduğunu ifade etti. Ardından sarı-lacivertliler parasının tamamını futbolcuya ödedi.