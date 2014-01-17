Fenerbahçe SK: Aziz Yıldırım'a ulaşmış bir tebligat yok

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nın, futbolda Şike Davası'nda Aziz Yıldırım'a şike suçundan verilen hapis cezasını onamasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ilk açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada Yargıtay'ın şike davasına ilişkin aldığı kararla ilgili olarak Aziz Yıldırım'a henüz bir tebligatın bulunmadığı belirtildi. Trabzonspor'dan karara ilişkin yapılan açıklamada ise "Yönetim Kurulu olarak bir toplantı yapacağız ve bu konu hakkındaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağı" dendi.

'Tebligat yok'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Yargıtay'ın şike davasına ilişkin aldığı kararla ilgili olarak Aziz Yıldırım'a henüz bir tebligatın bulunmadığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada, Yargıtay kararı ile ilgili Aziz Yıldırım'a henüz bir tebligatın bulunmadığını bildirdi.

Açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Kulübü: "Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili Yargıtay kararı hakkında bazı medya kaynaklarında haberler yer almakla beraber henüz kendisine ulaşan bir tebligat bulunmadığı öğrenilmiştir."

Trabzonspor'dan açıklama

2010-11 sezonu şampiyonluk kupası için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, Yargıtay kararı sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Yakup Aslan, şike davası kararını yakından takip ettiklerini belirterek, "şu anda başkanımız yurt dışında. Geldiğinde yönetim kurulu olarak bir toplantı yapacağız ve bu konu hakkındaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.