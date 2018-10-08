T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) -  Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı

08 Ekim 2018 17:59

İSTANBUL,(DHA) - 
Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Sarı-lacivertli ekipte milli takım maçlarına giden Idris Carlos Kameni, Marti Skrtel, Islam Slimani, Roman Neustadter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Isla Mauricio, Yassine Benzia, Diego Antonio Reyes Rosales\'nin yer almadığı idmanda oyuncular iki gruba ayrıldılar. Medipol Başakşehir karşısında ilk 11\'de forma giyen sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı rejenarasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise çeşitli parkurlarda oluşan dayanıklılık çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yaptıkları hücum ve defans organizasyonları ile antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigEkim CumartesiDemir Grup SivassporFenerbahçeCan Bartu TesisleriPhillip CocuSarılacivertliIdris Carlos Kameni Marti Skrtel Islam Slimani Roman Neustadter Eljif Elmas Ferdi Kadıoğlu Mehmet Topal Barış Alıcı BerkeHasan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24