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Spor

Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

10 Temmuz 2020 15:50

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi değişti. Mücadelenin hakemliği Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi.

TFF'nin bir hakemde Koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bu değişikliğin yapılması dikkat çekti. 

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