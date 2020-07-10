Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi değişti. Mücadelenin hakemliği <strong>Abdulkadir Bitigen</strong>'den alınarak <strong>Ali Palabıyık</strong>'a verildi.</p>\n<p class="p1">TFF'nin bir hakemde Koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bu değişikliğin yapılması dikkat çekti. </p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turkiye-futbol-federasyonu-ust-klasman-bir-hakemin-koronavirus-testi-pozitif-cikti,889868" target="_blank" rel="noopener">Türkiye Futbol Federasyonu: Üst klasman bir hakemin Koronavirüs testi pozitif çıktı</a></strong></p>\n</body>\n</html>