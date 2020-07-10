Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor'u karşı karşıya getirecek olan maçın hakemi değişti. Mücadelenin hakemliği Abdulkadir Bitigen'den alınarak Ali Palabıyık'a verildi.

TFF'nin bir hakemde Koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bu değişikliğin yapılması dikkat çekti.

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