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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu: Üst klasman bir hakemin Koronavirüs testi pozitif çıktı

10 Temmuz 2020 14:30

Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman bir hakemin yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF, üst klasman bir hakemde Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.".

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