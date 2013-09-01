T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe – Sivasspor maçında taraftarlardan 'Gezi' klasiği

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 34. dakikası yine 'Gezi'ye destek sloganlarına sahne oldu

01 Eylül 2013 01:26

Süper Lig’in başlamasıyla, özellikle İstanbul ve İzmir takımlarının statlarında Gezi Parkı olaylarına destek veren slogan atmak neredeyse geleneksel hale geldi. Gezi’ye destek sloganları Fenerbahçe-Sivasspor maçında da tekrarlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile Sivasspor’u karşı karşıya getiren mücadelenin 34. dakikasında, “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, copunu bırak, delikanlı kim bakalım” sloganları atıldı.

 

ETİKETLER

fenerbahçesivassporgezi parkıtaksimslogan

İlgili Haberler

Saracoğlu'nda 34. dakikaya 'Gezi' damgası

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynananFenerbahçe-Arsenal maçının 34. dakikasında tribünlerden "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24