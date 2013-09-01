Fenerbahçe – Sivasspor maçında taraftarlardan 'Gezi' klasiği

Süper Lig’in başlamasıyla, özellikle İstanbul ve İzmir takımlarının statlarında Gezi Parkı olaylarına destek veren slogan atmak neredeyse geleneksel hale geldi. Gezi’ye destek sloganları Fenerbahçe-Sivasspor maçında da tekrarlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile Sivasspor’u karşı karşıya getiren mücadelenin 34. dakikasında, “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, copunu bırak, delikanlı kim bakalım” sloganları atıldı.