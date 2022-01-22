Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayaraslan görev yapacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

İlk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabaré

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş ile bireysel çalışan Altay Bayındır’ın yanı sıra Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu ve Muhammed Gümüşkaya kamp kadrosunda yer almadı. Attila Szalai ise sarı kart cezalısı.

Sakatlıkları geçen Filip Novak ile Berke Özer'in ise teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde forma giymesi bekleniyor.

5 futbolcu kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da 7 eksik

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayarak 30 puan toplayan Sivasspor, 36 puanla 3'üncü sırada bulunan Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.