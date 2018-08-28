Fenerbahçe Sissokko ile anlaştı

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA ) -

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham\'da forma giyen Sissoko ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham\'ın Fransız oyuncusu Mousa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştı.

Sissoko, Newcastle\'dan 2016-17 sezonunun başında Tottenham\'a 35 milyon Euro\'luk bonservisle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Tottenham forması ile çıktığı 82 maçın 39\'unda ilk 11\'de yer alırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.