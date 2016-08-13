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Spor

Fenerbahçe: Şike sürecinde vekalet verilen Emin Özkurt azledildi

Sarı-lacivertli kulüp, Emin Özkurt'un hiçbir şekilde Fenerbahçe'yi temsil etmediğini açıkladı

13 Ağustos 2016 00:44

Fenerbahçe Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde avukatlığını üstlenen avukat Emin Özkurt'un vekaletten azledildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "3 Temmuz sürecinde başkanımız, yöneticilerimiz ve hukuk müşavirlerimiz tutuklu iken kulübümüzün haklarını savunması için kendisine vekalet verilen avukat Emin Özkurt, tarafımızdan görülen lüzum üzerine vekaletten azledilmiştir." denildi.

Açıklamada, Emin Özkurt'un hiçbir şekilde Fenerbahçe'yi temsil etmediği belirtildi.

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