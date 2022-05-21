Fenerbahçe sezonu farklı bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maça Abdulsamed Damlu, Karim Hafez, Campi, Gameli, Barış Başdaş, Atakan Müjde, Rahman Buğra Çağıran, Nshimirimana, Umut Taniş, Mustafa Eskihellaç, Haqi 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe ise karşılaşmaya Altay Bayındır, Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Luiz Gustavo, Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'ye 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 32'de Serdar Dursun, 57'de Serdar Aziz, 75'te İrfan Can Kahveci ve 77 ve 89'da ise Enner Valencia attı.

Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 73 puanla 2. sırada tamamladı. Daha önceden küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise sezonu 20 puanla 20. sırada bitirdi.

Süper Lig sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.