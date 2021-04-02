Fenerbahçe sezon sonu 7 isimle vedalaşacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasından sonra Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, bir dönüşüm yaşanacak.



Beklentileri karşılayamayan bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

İşte o isimler....

1- Mbawana Samatta

Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta bir türlü beklentileri karşılayamadı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta için Fenerbahçe sezon sonunda 6 milyon Euro ödeyecek. Sarı-lacivertli ekip mümkün olan en az zararla Samatta'yı gönderecek. Samatta'nın mecburi satın alma parası ödendikten sonra Genk'e satılma planı var.

2 - Jose Sosa

Büyük umutlar bağlanan diğer bir isim olan ve Trabzonspor'dan transfer edilen Jose Sosa, Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kaldı. Arjantinli yıldızın da takımda kalma şansı düşük görülüyor. Sosa'nın da ülkesi Arjantin'e dönebileceği ifade ediliyor.

3 - Papiss Cisse

Bu sezon en büyük sorunu gol yollarında yaşayan Fenerbahçe, Cisse'den hiç katkı alamadı. 35 yaşındaki futbolcu, etkisiz görüntüsüyle beklentilerin altında kaldı. Cisse'nin de ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

4 - Filip Novak

Geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren Filip Novak, 2019-2020 sezonunun neredeyse tamamında forma şansı bulurken bu sezon Fenerbahçe neredeyse forma yüzü göremedi. Performansını bir türlü arttıramayan Novak gelecek sezon sarı-lacivertli takımda olmayacak.

5 - Lemos

Sezon başında takıma katılan fakat Fenerbahçe savunmasında yaptığı hatalarla büyük zaaf yaratan Lemos, Szalai'nin gelişiyle forma yüzü göremedi. Sarı-lacivertli yönetim Lemos'u en kötü ihtimal kiralık olarak göndermek istiyor.

6 - Harun Tekin

Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir karşısında yediği iki hatalı golle Fenerbahçe taraftarının hedefi haline gelen kaleci Harun Tekin, kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı. Bu yükten kurtulmak isteyen yönetim Harun'un yerini düşük maliyetli bir isimle dolduracak.

7 - Gökhan Gönül

Fenerbahçe'nin en tecrübeli isimlerinden Gökhan Gönül oynadığı süre içinde oldukça iyi performans gösterse yaşı gereği yaşadığı sakatlıklar sorun yarattı.

36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün artık kariyerinin sonuna geldiği ifade edilirken bu sezon sonu futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali olduğu belirtildi. (Kaynak: Fanatik)