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Spor

Fenerbahçe, Sevilla karşısında tutunamadı: 2-0

Fenerbahçe, Danimarka'da yaptığı hazırlık maçında son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu

03 Ağustos 2014 03:44

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Danimarka'da Sevilla ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ntvspor.net'in haberine göre, iki takım da maça ideale yakın kadrolarıyla çıkarken ilk yarı boyunca etkili olan taraf Sevilla oldu. Fenerbahçe'nin savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren İspanyol ekibi 38. dakikada Aleix Vidal'in attığı golle de ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan ekip Sevilla olurken, 51. dakikada Iago Aspas'ın golüyle maçtaki durum 2-0'a geldi.

Golden sonra Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyarken Sevilla kalesine yüklenmeye başladı. Fenerbahçe rakip sahada baskı kurmasına rağmen etkili gol girişimlerinde bulunamadı ve müsabakayı kazanan taraf 2-0'lık skorla Sevilla oldu.

Bu arada Fenerbahçe'de Caner Erkin 90+2'de gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe bu skorun ardından Sheffield United'ın ardından oynadığı 2. hazırlık maçını da kaybetmiş oldu.

 

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